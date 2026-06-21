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2026 FIFA Dünya Kupası'na erken veda ederek büyük bir hayal kırıklığı yaratan A Milli Takım'ın yıldız oyuncularından Juventus forması giyen Kenan Yıldız'ı Paraguay maçı sonrası kulüp hocası Luciano Spalletti aradı.

SPALLETTI KENAN YILDIZ'A TAVSİYELERDE BULUNDU

İtalyan basınından La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Spalletti, Paraguay maçı sonrası Kenan Yıldız'ı arayarak Dünya Kupası başarısızlığı nedeniyle teselli etti.

İtalyan teknik adamın ayrıca Juventus'ta en çok güvendiği isim olan Kenan Yıldız'a bir süre ara vermesini, ailesiyle vakit geçirmesini ve her şeyden önce zihnini dinlendirmesini tavsiye ettiği aktarıldı.

DÜNYA KUPASI PERFORMANSI BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Juventus'ta yaşadığı sakatlık nedeniyle Dünya Kupası'nın ilk maçında Avustralya'ya karşı yedek oturan ve oyuna sonradan dahil olan Kenan Yıldız Paraguay karşılaşmasında ise 90 dakika sahada kaldı.

Fiziksel anlamda zorlanan Kenan Yıldız da büyük beklentilerle gidilen turnuvada takımın diğer fertleri gibi yeterli bir performans ortaya koyamadı.