Dubai merkezli havacılık devi Emirates, hızla büyüyen filosunu güçlendirmek amacıyla Türk pilotları radarına aldı.
Yıllık 23 milyon TL maaşa işe alım yapılacak: Türklere teklif edildi
Emirates, Türk pilotlarına yönelik yeni işe alımı duyurdu. İstanbul Lazzoni Hotel'de iki gün süren dev bir "road show" (tanıtım ve işe alım) etkinliği gerçekleştirildi. Pilotlara yıllık yarım milyonGülsüm Hülya Sundu
Şirket yöneticileri, İstanbul Lazzoni Hotel'de iki gün süren dev bir "road show" (tanıtım ve işe alım) etkinliği düzenledi.
Vergisiz yüksek maaşlar, zengin sosyal haklar ve yıllık yarım milyon dolara varan gelir paketlerinin tanıtıldığı organizasyona Türk pilotların ilgisi o kadar yoğun oldu ki, katılımcılar toplantı salonlarına sığmadı.
Emirates yetkilileri etkinlikte, kaptan ve yardımcı pilot pozisyonları için sundukları güncel maaş paketlerini şeffaf bir şekilde paylaştı. Aylık gelirler, pilotun tecrübesine ve görev tanımına göre ciddi farklılıklar gösteriyor.
İkinci pilot, 8 bin 700 ila 9 bin 400 dolar aylık kazanç alırken, hızlandırılmış kaptanlık adayı 10 bin 100 dolar aylık maaş alıyor. Kaptan pilot ise 13 bin dolar aylık kazanç alacak.
Şirketin sunduğu finansal avantajlar yalnızca çıplak maaşla sınırlı kalmıyor; konut desteği ve diğer yan hakların eklenmesiyle "toplam yıllık paket" kavramı devreye giriyor.
Yeni göreve başlayan bir ikinci pilotun yıllık toplam kazanç paketi 245 bin dolar seviyesindeyken, 25 yıllık uçuş tecrübesine sahip kıdemli bir kaptan pilotta bu rakam 510 bin dolara kadar ulaşıyor.
Emirates'i Türk pilotlar için cazip kılan en büyük detaylardan biri de Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) gelir vergisinin bulunmaması. Şirketin pilotlarına ve ailelerine sunduğu standart yan haklar ise şöyle listelendi:
"Konut tahsisi veya yüksek konut yardımı ile çocukların eğitim masrafları için kurumsal destek. Kapsamlı sağlık ve hayat sigortası poliçeleri ile emeklilik fonu katkısı. Pilotlar, eşleri ve çocukları için indirimli bilet imkanları ve yıllık izin bileti hakkı. Evden havalimanına şoförlü ulaşım desteği."
Havacılık sektörünün en zorlu yanlarından biri olan mesai saatleri konusunda da Emirates iddialı bir planlama sunuyor. Tüm pilotlara belirsiz süreli (açık uçlu) sözleşme teklif edilirken (ilk 6 ay deneme süresi), yılda 42 gün net yıllık izin hakkı tanınıyor.
Ayrıca aylık uçuş planlamalarının önceden belli olması sayesinde, pilotlar ayda ortalama 8 ila 12 gün arasında blok izin kullanabiliyor.
İki gün süren işe alım maratonu, Türkiye'deki havacılık camiasında büyük yankı uyandırdı. Etkinliğe katılan pilotlar, otoparklarda yer kalmadığını ve otelin toplantı salonlarının talebi karşılamakta yetersiz kalarak birçok kişinin sunumları ayakta izlemek zorunda kaldığını belirtti.
Sektör uzmanlarına göre; yüksek enflasyon ve vergi dilimleri nedeniyle alım gücü düşen Türk pilotlar için, vergisiz yüksek maaş ve uluslararası standartlarda bir yaşam sunan Körfez merkezli hava yolları her geçen gün daha büyük bir cazibe merkezi haline geliyor.