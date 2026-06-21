Yıllık 23 milyon TL maaşa işe alım yapılacak: Türklere teklif edildi

"Konut tahsisi veya yüksek konut yardımı ile çocukların eğitim masrafları için kurumsal destek. Kapsamlı sağlık ve hayat sigortası poliçeleri ile emeklilik fonu katkısı. Pilotlar, eşleri ve çocukları için indirimli bilet imkanları ve yıllık izin bileti hakkı. Evden havalimanına şoförlü ulaşım desteği."