Altın ve gümüş fiyatları değişti: İşte yeni rakamlar

Karar metninin önceki açıklamalara göre belirgin şekilde düşürülmesi, ileriye dönük yönlendirme niteliğindeki ifadelerin çıkarılması ve Warsh'un nokta grafiğine kendi faiz tahminini dahil etmemesi de piyasalarda belirsizliğin artmasına neden oldu.