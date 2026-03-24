İtalya Serie A'nın en değerli oyuncusu olan Kenan Yıldız, Juventus formasıyla gösterdiği performansla her geçen gün adından daha çok söz ettiriyor.

Son maçta Sassuolo ile evinde 1-1 berabere kalan Juventus'ta takımın tek golünü kaydeden Kenan Yıldız, son haftalardaki istikrarlı form grafiğini sürdürmüştü.

Milli oyuncunun başarılı formu karşılıksız kalmadı. Serie A'da haftanın en iyi 11'inde Kenan Yıldız'a yer verildi.

KENAN YILDIZ'IN 2025-26 SEZONU JUVENTUS PERFORMANSI

Juventus'ta bu sezon şu ana kadar 40 maça çıkan Kenan Yıldız 11 gol, 10 asistle çift hanelerde gol katkısı sundu. Toplam 21 gole doğrudan katkı sağlayan Kenan Yıldız sezon ortasında İtalyan deviyle sözleşme yenileyerek takım hiyerarşisindeki rolüne uygun bir maaş iyileştirmesiyle ödüllendirilmişti.