İtalya Serie A devi Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın elit oyuncuları arasına adınız yazdırdı. Her geçen dönem üzerine koyarak ilerleyen milli yıldızın istatistikleri parmak ısırttı.

Juventus ile sözleşmesini yenileyen Kenan Yıldız, CIES Futbol Gözlemevi tarafından yapılan değerlendirmeye göre; Serie A'nın en değerli oyuncusu konumunda bulunuyor.

AÇIK ARA SERIE A'NIN EN DEĞERLİ OYUNCUSU

Piyasa değeri 132,7 milyon Euro olarak tahmin edilen Kenan Yıldız en yakın takipçisi Inter'den Lautaro Martinez'i (101,8 milyon Euro) açık ara farkla sollamış durumda.

KENAN YILDIZ'I GEÇEN TEK İSİM LAMINE YAMAL

Ayrıca Opta'nın verilerine göre de Avrupa'nın 5 büyük liginde yalnızca iki oyuncu en az 65 başarılı dribbling ve takım arkadaşları için en az 50 gol pozisyonu yarattı.

Bu iki oyuncudan biri 66 dribbling ve 59 gol pozisyonu yaratan Kenan Yıldız oldu. Kenan Yıldız'ı bu istatistiklerde geçen tek isim ise 115 başarılı dribbling ve hazırladığı 62 gol pozisyonuyla Barcelona'nın İspanyol yıldızı Lamine Yamal olarak öne çıktı.

JUVENTUS'TA 38 MAÇTA 19 GOLE DOĞRUDAN KATKI SAĞLADI

Bu sezon Juventus'ta 38 maçta forma giyen ve 10 gol, 9 asistle oynayan Kenan Yıldız toplamda 19 gole doğrudan katkı sağlayarak etkileyici bir performansa imza attı.