İtalya Serie A'da Juventus haftalar sonra evinde galibiyete uzanarak üzerindeki kara bulutları dağıttı.

Milli oyuncu Kenan Yıldız 1 gol, 1 asistle maça damga vurarak galibiyetin mimarı oldu.

JUVENTUS'UN İMDADINA KENAN YILDIZ YETİŞTİ

Üst üste aldığı kötü sonuçlarla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Juventus, ligin küme düşme hattından kurtulmak isteyen takımlarından Pisa'yı ağırladı.

Karşılaşmanın ilk yarısında baskılı oyununa rağmen gol bulmakta zorlanan Torino ekibi devreye golsüz eşitlikle girilmesinin ardından bir kez daha puan kaybı endişesini yaşadı. Ancak ikinci yarıya Kenan Yıldız'ın ortasında Andrea Cambiasso'nun 54'üncü dakikada bulduğu golle hızlı başlayan Juventus üzerindeki stresi azalttı.

PISA'NIN HAMLELERİNDEN SONRA THURAM FİŞİ ÇEKTİ

Bu golden sonra konuk ekip Pisa'nın oyuna üç hamle birden yapmasının ardından Khepren Thuram yalnızca 4 dakika sonra ikinci golü bularak farkı artırdı. Fransız yıldızın golüyle Juventus maçta ipleri tamamen eline aldı.

KENAN YILDIZ ASİSTİNE BİR DE GOL EKLEDİ

Maçta dakikalar 75'i gösterdiğinde ise bir kez daha sahneye çıkan Kenan Yıldız bu kez Conceiçao'nun pasında ceza sahası yayında topla buluşarak net bir vuruşla ağları havalandırdı ve skoru 3-0'a getirdi.

Kenan Yıldız, alkışlarla kenara geldi! 🇹🇷 pic.twitter.com/BnC2bV5Fum — S Sport (@ssporttr) March 7, 2026

SPALLETTI MİLLİ YILDIZI ALKIŞLATTI

Luciano Spalletti bu golden sonra üstüne düşen görevi fazlasıyla yerine getiren Kenan Yıldız'ı 83'te kenara alarak alkışlattı. Milli oyuncu, Juventus taraftarlarının güçlü alkışları eşliğinde yerini Filip Kostic'e bıraktı.

MAÇTA SON SÖZÜ BOGA SÖYLEDİ

Mücadelede son sözü 90+3'te geçiş hücumunda rakibi savunmada dengesiz yakalayan Jeremie Boga söyledi ve Juventus Pisa'yı 4-0'lık net bir skorla yenerek 4 hafta sonra galibiyete ulaştı. Torino ekibi bu sonuçla puanını 47'ye yükseltti.

SPALLETTI MAÇ ÖNCESİ KENAN YILDIZ'IN FEDAKARLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Dün maçtan önce yapılan basın toplantısında Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Kenan Yıldız'ın aldığı ciddi bir darbe nedeniyle sakatlık durumu olmasına rağmen sahada olmak istediğini açıklamıştı. Spalletti'nin ne kadar güçlü bir karakteri olduğuna vurgu yaptığı açıklamalarından sonra Kenan Yıldız Pisa karşısında Juventus için değerini yine kanıtladı.

KENAN YILDIZ MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

Kenan Yıldız Pisa karşısındaki performansıyla Serie A tarafından maçın adamı seçildi. 20 yaşındaki genç yetenek karşılaşma sonrası ödülüyle poz verdi.