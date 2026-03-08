Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ramazan ayında artan ekonomik zorluklara dikkat çekerek Türkiye’de birçok vatandaşın yıl boyunca geçim sıkıntısı yaşadığını söyledi.

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından Küçükçekmece Nikah Sarayı’nda düzenlenen iftar programına Özdağ’ın yanı sıra Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ve eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez de katıldı.

İftar programında konuşan Özdağ, ramazan ayının sabır, şükür ve kanaat ayı olduğunu belirterek aynı zamanda adaletin ve kul hakkının korunması gereken bir dönem olduğunu vurguladı.

Ramazanın yalnızca bir ayla sınırlı kalmaması gerektiğini ifade eden Özdağ, “Aslında sadece ramazan değil, yılın 12 ayı adaletin ve kul hakkının korunması gereken dönemler olmalı” dedi.

Ümit Özdağ, iftarda yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bir ramazan sofrasında bu sefer Silivri'de değil, nezih bir ortamda bir araya gelme fırsatını bize verdiği için Allah'a şükrediyorum. Silivri'de düşman ceza hukukuyla tutulmaya devam edenlerin haklarının, hukuklarının nasıl çiğnendiğini de unutmuyoruz. Onları da unutmuyoruz. Partimizin demokrasi ve hukuk devleti mücadelesi hiç şüphesiz devam edecektir. Ramazan sabır ayıdır, ramazan şükür ayıdır, ramazan kanaat ayıdır. Ama ramazan aynı zamanda adalet ayıdır. Ramazan aynı zamanda kul hakkının yenmemesi gereken aydır. Aslında sadece ramazan değil 12 ay adalet ayı olmalı, 12 ay kul hakkının yenmediği aylar olmalı.

Ama ne yazık ki, bu başkanlık rejiminden ötürü sadece bir ay değil, halkımızın büyük bir bölümü 12 ay oruç tutmak zorunda kalıyor. Halk açlıkla mücadele ediyor, insanlar pazardan evlerine torbalarına dolduramadan geri dönmek zorunda kalıyor. Adaletsizlik, fakirlik her geçen gün biraz daha artıyor."