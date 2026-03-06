Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Serie A’nın 28. haftasında oynanacak Juventus–Pisa maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Kenan Yıldız’ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

SPALLETTI: 'KENAN YILDIZ CİDDİ BİR DARBE ALDI'

İtalyan teknik adam, genç futbolcunun sakatlık yaşadığını belirterek, “Önemli bir hematomu var, ciddi bir darbe aldı” dedi.

'HİÇ ENDİŞELENMİYORUZ'

Kenan Yıldız ile ilgili sözlerine devam eden Spalletti milli oyuncunun ne kadar özel bir yetenek olduğuna bir kez daha vurgu yaparak şunları söyledi:

"Bu çocuk , karakter açısından gerçekten sert adamlardan biri. Bazen yeteneğin sağlam bir karakter temeli olmadan ortaya çıkamayacağı söylenir. O her şeye sahip; orada olmak istiyor ve önemli şeyler gösteriyor. Hiç endişelenmiyoruz, bunu bu sabah antrenmanda da bize gösterdi; topu bir yere atmaya karar verdiğinde, bunu diğer normal oyuncuların yapamayacağı bir şekilde yapabiliyor ."