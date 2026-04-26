Bundesliga 2'de istikrarlı formuyla liderlik koltuğunu bırakmayan Schalke 04 son düzlükte de hata yapmadı.

Sezonun bitimine 3 hafta kala en yakın takipçisi Paderborn ile deplasmanda karşılaşan Schalke 2-0 geri düştüğü maçı çevirerek sahadan 3-2 galip ayrıldı ve şampiyonluğa çok yaklaştı.

PADEBORN MAÇA HIZLI BAŞLADI

Paderborn 13'te Laurin Curda ve 26'da Stefano Marino'nun golleriyle maçta 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.

SCHALKE DEVRE BİTMEDEN EŞİTLİĞİ YAKALADI

Buna rağmen oyundan kopmayan Schalke 04 Dejan Ljubicic ile 35'te farkı bir indirdikten sadece 5 dakika sonra Adil Aouchiche ile ilk yarı sona ermeden eşitliği yakaladı.

LJUBICIC SON SÖZÜ SÖYLEDİ

İkinci yarısı nefes kesen mücadelede son sözü yine sahneye çıkan Dejan Ljubicic söyledi ve 83'te bir kez daha ağları havalandıran Avusturyalı oyuncu Schalke'ye 3 puanı getirdi.

SCHALKE 04 ŞAMPİYONLUK İÇİN GERİ SAYIMA GEÇTİ

Kaptan Kenan Karaman'ın 90 dakika forma giydiği maç sonucunda Schalke puanını 64'e yükselterek Paderborn ile arasındaki farkı 7 puana çıkardı. Böylelikle büyük avantaj yakalayan Schalke son 3 hafta kala şampiyonluk için geri sayıma geçti.