Yeniçağ Gazetesi
26 Nisan 2026 Pazar
İstanbul 21°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Meteoroloji il il uyardı: Gece saatlerinde bölgeyi saracak

Meteorolojiye göre bu hafta yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinde kalırken, bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.

Züleyha Öncü Derleyen: Züleyha Öncü
Haberi Paylaş
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yeni haftaya ilişkin hava durumu tahminlerini açıkladı.

1 13
Yapılan değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde bu hafta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

2 13
Sağanak Yağışlar Yurt Genelinde Etkili Olacak

Tekin, haftanın büyük bölümünde ülke genelinde yağışlı havanın hakim olacağını belirtti. Özellikle bugün Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli yağışların etkili olacağı ve gece saatlerine kadar süreceği bildirildi

3 13
Çığ Tehlikesine Dikkat

Hafta boyunca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu uyarısı yapıldı. Vatandaşların bu bölgelerde dikkatli olması istendi

4 13
Gün Gün Hava Durumu

Pazartesi

Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Antalya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Bolu çevrelerinde yağış bekleniyor

5 13
Salı

İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile doğu bölgelerde yağış görülecek.

6 13
Çarşamba

Yağışlar özellikle Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu’da sürecek

7 13
Perşembe

İç kesimlerde devam eden yağışlara, Balkanlar üzerinden gelen yeni sistemle Marmara da eklenecek.

8 13
Cuma

Yağışlı hava tüm yurtta etkili olacak.

9 13
İstanbul’da Fırtına Uyarısı

Tekin, bu gece İstanbul’un Avrupa Yakası ile Kırklareli arasında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden fırtına şeklinde eseceğini belirterek özellikle denizcileri uyardı.

10 13
3 Büyükşehirde Hava Nasıl Olacak?

Ankara, İstanbul ve İzmir’de önümüzdeki 3 gün boyunca yağış beklenmiyor. Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı kentlerde sıcaklıklar:

Ankara’da 18-20 derece
İstanbul’da 16-17 derece
İzmir’de 24-26 derece
arasında değişecek.

11 13
Uzmanlar, özellikle kuvvetli yağış ve çığ riski bulunan bölgelerde vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.

12 13
İstanbul Valiliği'de, Batı Karadeniz'in batısında gece saatlerinde fırtına beklendiğini bildirdi.

13 13
Kaynak: AA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro