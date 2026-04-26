Meteoroloji il il uyardı: Gece saatlerinde bölgeyi saracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yeni haftaya ilişkin hava durumu tahminlerini açıkladı.
Meteorolojiye göre bu hafta yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinde kalırken, bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.
Yapılan değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde bu hafta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Sağanak Yağışlar Yurt Genelinde Etkili Olacak
Tekin, haftanın büyük bölümünde ülke genelinde yağışlı havanın hakim olacağını belirtti. Özellikle bugün Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli yağışların etkili olacağı ve gece saatlerine kadar süreceği bildirildi
Çığ Tehlikesine Dikkat
Hafta boyunca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu uyarısı yapıldı. Vatandaşların bu bölgelerde dikkatli olması istendi
Gün Gün Hava Durumu
Pazartesi
Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Antalya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Bolu çevrelerinde yağış bekleniyor
Salı
İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile doğu bölgelerde yağış görülecek.
Çarşamba
Yağışlar özellikle Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu’da sürecek
Perşembe
İç kesimlerde devam eden yağışlara, Balkanlar üzerinden gelen yeni sistemle Marmara da eklenecek.
Cuma
Yağışlı hava tüm yurtta etkili olacak.
İstanbul’da Fırtına Uyarısı
Tekin, bu gece İstanbul’un Avrupa Yakası ile Kırklareli arasında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden fırtına şeklinde eseceğini belirterek özellikle denizcileri uyardı.
3 Büyükşehirde Hava Nasıl Olacak?
Ankara, İstanbul ve İzmir’de önümüzdeki 3 gün boyunca yağış beklenmiyor. Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı kentlerde sıcaklıklar:
Ankara’da 18-20 derece
İstanbul’da 16-17 derece
İzmir’de 24-26 derece
arasında değişecek.
Uzmanlar, özellikle kuvvetli yağış ve çığ riski bulunan bölgelerde vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.
İstanbul Valiliği'de, Batı Karadeniz'in batısında gece saatlerinde fırtına beklendiğini bildirdi.