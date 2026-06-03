Siyasette mutlak butlan tartışması sıcaklığını korurken, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Okuyan, "Özgür Özel'in en yakınındaki Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılıp ağır suçlamalrla yargılamalarının yolunun açılacağını" söyledi.

Okuyan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

SOL TV'den Komünis Bakış prgamında konuşan Okuyan, "Ortada ideolojik ve siyasi bir tartışma yok. Bir taraf diğerini iktidara hizmet etmekle suçlarken, karşı taraf da farklı iddialar öne sürüyor. Siyaset ve program açısından elimizde somut bir veri bulunmuyor; hatta iki taraf da birbirini cumhuriyete ihanetle itham ediyor. Bu durumda asıl tartışılması gereken, ön plana çıkan kadroların birlikte hareket etme isteği ve yeteneğidir." dedi.

"BİRLİKTE YÜRÜME OLASILIĞI KALMAMIŞTIR"

Düzen siyaseti "dün dündür, bugün bugündür" anlayışına dayansa da geldiğimiz noktada bu kişilerin aynı parti çatısı altında yollarına devam etme şansı kalmamıştır. Ayrışma kaçınılmazdır. Bu durum bir bölünmeyle mi sonuçlanır yoksa bir taraf sönümlenir mi, bu ayrı bir konu; ancak hafta sonu itibarıyla mevcut kadroların birlikte yürüme olasılığı tamamen ortadan kalkmıştır.

"VEKİLLERE AĞIR SUÇLAMALAR GELİYOR"

Geçmişte toplum önünde birbirlerine ağır hakaretler eden insanların daha sonra yan yana gelip kucaklaştığını gördük, ancak bu kez çizgi aşıldı. Ayrıca, iktidarın aldığı karar Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bazı isimlerin tasfiyesini hedefliyor. Cezaevinde olan ve diploma meselesi yüzünden adaylık hakkı elinden alınan Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra, tasfiyeye konu olacak başka milletvekilleri de var. Özgür Özel ve en yakınındaki Veli Ağbaba ile Ali Mahir Başarır gibi isimler bizzat bu hedeflerin arasında yer alıyor. Bu kişilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasından, haklarında kapsamlı soruşturmalar açılmasına kadar pek çok konu konuşuluyor ve bunlar artık sır değil.

"CHP FİİLEN BÖLÜNMÜŞTÜR"

Türkiye'de siyaset programlar üzerinden değil, kişiler üzerinden yürütüldüğü için öne çıkanlar şahıslar oluyor. Bu saatten sonra hangi güç Barış Yarkadaş ile Ali Mahir Başarır'ı yan yana getirebilir? Ortada yeni oluşumları doğuracak büyük ideolojik veya siyasi farklılıklar da bulunmuyor. Keşke böyle farklılıklar olsa da mücadelemizi ideolojik temelde verebilsek. Sonuç olarak, Cumhuriyet Halk Partisi fiilen iki parti haline gelmiştir. Bir taraf CHP adını kullanmaya devam edecek olsa bile, bu saatten sonra söz konusu ekiplerin tekrar yan yana gelebileceğini düşünmüyorum.