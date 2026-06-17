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CHP'de aralarında Özgür Çelik'in de olduğu üç mevcut il başkanı, üç eski il başkanı disipline sevk edildi. CHP Kadın kolları, ve çok sayıda il başkanlığı fesh edildi.

Yaşanan olay sonrası Özgür Özel, “Ankara’dan İstanbul’a dönüş yolundayım, İl Başkanlığımıza geçiyorum. Haksızlığa boyun eğmemizi kimse beklemesin. İstanbul’un iradesini sonuna kadar savunacağız. Örgütümüzü ve partimizi savunacağız.Halkımız için, ülkemiz için, Cumhuriyet için, Görevimizin başındayız” yorumunda bulunmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in sarf ettiği sözler sonrası sosyal medya hesabından sert açıklamalarda bulundu.

'CHP, NE SENİN NE DE MASALARDA DELEGE SATIN ALMAYA ÇALIŞANLARIN OYUN ALANI DEĞİLDİR'

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi, ne senin ne de masalarda delege satın almaya çalışanların oyun alanı değildir; Türk Milleti ve Türk Devleti'nin bağımsızlık iradesidir. Türkiye'nin köklü devlet geleneğini ve dış politika hafızasını yok sayıp ülkeyi bölgesel krizlerin mezesi hâline getirenlerin, bu millete ödetecek bir tek kuruşluk faturası kalmamıştır. Biz, bu ülkenin tek bir neferinin burnu kanamasın, Türkiye'nin itibarı yere düşmesin diye "Önce Türkiye" diyen millici ve kamucu duruşun ta kendisiyiz. Bizi suni gündemlerle, salon siyasetiyle tartmaya kalkanlar, önce kendi sırtlarındaki tarihsel veballerin hesabını vermelidir.

Cumhuriyet Halk Partisi, bu devletin kurucu iradesidir. Bizim Orta Doğu'dan Kafkaslar'a, Asya'dan Avrupa'ya ve Altaylar'dan Tuna'ya uzanan sözümüz; başkalarının icazetiyle değil, bu milletin kendi öz gücüyle söylenir. Şehitlerimizin kanıyla sulanmış, gönül bağımız olan hiçbir coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti'ni sıkıştırmaya gücünüz yetmez. O enkazı kaldıracak, devlete liyakati ve yerli duruşu yeniden getireceğiz!"