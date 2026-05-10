Ankara’nın Çubuk ilçesinde 21 Nisan 2019 tarihinde şehit Piyade Er Yener Kırıkcı’nın cenaze töreni sırasında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik gerçekleştirilen saldırı uzun süre Türkiye gündeminde yer almıştı. Kalabalık bir grubun hedefi haline gelen Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP’li isimler, tören alanında fiziki saldırıya uğramıştı.

HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıya karışan isimlerden Yakup Karakoç hakkında dava açılmış ve 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Aradan geçen yılların ardından Karakoç, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette Karakoç’un, Kılıçdaroğlu ile bir araya gelerek helallik istediği öğrenildi.

'KİN ŞEYTANA ÖZGÜ BİR KAVRAMDIR'

Görüşmede Karakoç’un pişmanlığını dile getirerek Kılıçdaroğlu’nun elini öpmek istediğini söylediği aktarılırken Kılıçdaroğlu ise, “Kin şeytana özgü bir kavramdır. Niye kin tutuyoruz? Birbirimizi seveceğiz.” ifadelerini kullandı.