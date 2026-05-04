Gazeteci Aytunç Erkin, CHP içinde tartışılan "ihraç" krizi ile ilgili bir kulis bilgisi paylaştı. Erkin’in iddiasına göre, Uşak Belediye Başkanı hakkında beklenen ihraç kararının çıkmaması, partinin iki milletvekili arasında büyük tepkiye neden oldu. Söz konusu milletvekilleri, karara itiraz olarak partiden istifa etme noktasına geldi.

İSTİFALARI KILIÇDAROĞLU ENGELLEDİ

Parti içinde büyük bir çatlağa yol açacak olan bu girişim, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun müdahalesiyle son buldu. Aytunç Erkin, milletvekillerinin istifa niyetini öğrenen Kılıçdaroğlu’nun devreye girerek, "İstifa etmeyin partinizi savunun" sözleriyle vekilleri ikna ettiğini ve istifa kararlarını geri aldırdığını belirtti.