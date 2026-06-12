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Kaynak: Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri Belediyesindeki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyonla ilgili, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar başkanlığında bir heyet görevlendirdi.

HEYET GÖREVLENDİRDİ

CHP'den gerçekleştirilen açıklamaya göre, partinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından İstanbul'a giden Uyar başkanlığındaki heyet, yetkililerden hukuki durum ile ilgili bilgi alacak ve süreci yakından takip edecek.