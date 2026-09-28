Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) Genel Başkanı Sami Doğan, “SDD Onur Kurulu’nun, dernek tüzüğümüzde yer alan ilgili hükümleri doğrultusunda yaptığı inceleme ve değerlendirme süreci sonucunda, üyemiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dernek tüzüğümüzde yer alan program ve ilkelerin aksi yönünde söylem ve eylemleri nedeniyle derneğimizden ihracına karar verilmiştir” açıklamasını yaptı.

Doğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dernek üyeliğinden onur kurulu kararıyla ihraç edildiğini açıkladı. Doğan’ın yazılı açıklaması şöyle:

Derneğimiz; tüzüğümüz ve ilgili mevzuat çerçevesinde demokrasi, özgürlük, eşitlik, adalet, dayanışma ve hukukun üstünlüğünü temel alan sosyal demokrat değerler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Bizim anlayışımızda demokratik örgütlenme, farklı düşüncelerin özgürce ifade edilebildiği, çoğulculuğun ve karşılıklı saygının esas olduğu, ancak ortak ilke ve kurallara da herkesin eşit biçimde uymakla yükümlü bulunduğu bir yapıdır. Dernek üyeliği, yalnızca bir aidiyet ilişkisi değil, aynı zamanda derneğin tüzüğünde belirlenen ilke ve kurallara uyma sorumluluğunu da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle tüm üyelerimizin, derneğimizin amaç ve ilkelerine uygun hareket etmesi, kurumun saygınlığına ve çalışma düzenine zarar verebilecek tutum ve davranışlardan kaçınması temel bir yükümlülüktür. Hiçbir kişi, makam veya görev bu kuralların üzerinde değildir. Bu doğrultuda, SDD Onur Kurulu’nun, dernek tüzüğümüzde yer alan ilgili hükümleri doğrultusunda yaptığı inceleme ve değerlendirme süreci sonucunda, üyemiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dernek tüzüğümüzde yer alan program ve ilkelerin aksi yönünde söylem ve eylemleri nedeniyle derneğimizden ihracına karar verilmiştir. Alınan bu karar herhangi bir kişisel değerlendirme veya husumetin sonucu olmayıp tamamen derneğimizin tüzüğü, ilgili mevzuat ve yetkili organlarımızın kararları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Derneğimiz bundan sonra da hukukun üstünlüğü, demokratik katılım, çoğulculuk, dayanışma ve kurumsal sorumluluk ilkelerinden taviz vermeden çalışmalarını sürdürecektir.