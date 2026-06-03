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Tokat / Ahmet Pasinlioğlu / Yeniçağ



​Ramazan Bayramı’nda Kelkit Çayı’na düşerek akıntıya kapılan gençlerden acı haber geldi. Günlerdir süren yoğun arama kurtarma çalışmaları sonucunda, kayıp gençlerden Oğuz Kale’nin cansız bedenine ulaşıldı.

​GÜNLERDİR SÜREN UMUTLU BEKLEYİŞ ACIYLA SONUÇLANDI

​Bayram tatili sırasında serinlemek ya da kıyısında vakit geçirmek amacıyla Kelkit Çayı kenarına giden ve talihsiz bir kaza sonucu akıntıya kapılarak kaybolan gençleri arama çalışmalarında acı gelişme yaşandı. Olayın meydana geldiği ilk andan itibaren nehir boyunca ve çevresinde adeta zamanla yarışan ekipler, bugün acı tabloyla karşılaştı.

​EKİPLER SEFERBER OLMUŞTU

​Olayın ihbar edilmesiyle birlikte bölgeye sevk edilen AFAD, JAK (Jandarma Arama Kurtarma), emniyet su altı arama ekipleri ve sağlık görevlileri günlerdir Kelkit Çayı'nın zorlu debisine rağmen arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyordu. Yapılan yoğun taramalar neticesinde, kayıp gençlerden Oğuz Kale’nin cansız bedeni, düştüğü yerin ilerisinde su yüzeyinde bulundu.

Olay Yeri İncelemesi Başlatıldı:

Kelkit Çayı’ndan çıkarılan Oğuz Kale’nin cenazesi, otopsi yapılmak ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı.

YAKINLARI YASA BOĞULDU

​Bayramı kana bulayan bu trajik kazanın ardından nehir kenarında umutla bekleyen Kale ailesi ve yakınları, gelen acı haberle yasa boğuldu. Bölge halkını derinden sarsan olayla ilgili güvenlik güçlerinin başlattığı geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Diğer kayıp gencin/gençlerin bulunması için de ekiplerin nehirdeki arama faaliyetlerini titizlikle sürdürdüğü bildirildi.