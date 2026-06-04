Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı kenarında arkadaşlarıyla çektiği fotoğraf sırasında suya düşerek akıntıya kapılan ve 6 günlük yoğun arama çalışmalarının ardından cesedi bulunan Oğuz Kale'nin cenazesi toprağa verildi.

Erbaa Devlet Hastanesi morgundan teslim alınan 26 yaşındaki Oğuz Kale'nin cenazesi, helallik alınmak üzere Kelkit Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Helallik alınmasının ardından Erbaa Merkez Büyük Camisi'ne getirilen gencin tabutu başında annesi Fatma Kale ve yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Gencin cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sarmadut Mezarlığı'nda defnedildi.

İlçede 28 Mayıs tarihinde yaşanan acı olayda, akraba ve arkadaş oldukları öğrenilen 4 kişi, skuter ile Kelkit Çayı kenarında özçekim (selfie) yapmak istedikleri sırada dengelerini kaybederek suya düşmüştü.

Olayın ardından akıntıya karşı direnerek suyun ortasındaki bir adacığa çıkmayı başaran Atakan Kale ve Furkan Kale çevredekiler ve ekiplerce kurtarılmıştı. Ancak akıntıya kapılan İlker Parlak ve Oğuz Kale kısa sürede gözden kaybolmuştu.

Olay yerinden başlayan ve geniş bir alana yayılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde, Oğuz Kale'nin cansız bedeni dün, düştükleri yerin yaklaşık 13 kilometre uzağında bulunmuştu. Akıntıya kapılarak kaybolan diğer genç İlker Parlak'ı arama çalışmaları ise ekipler tarafından aralıksız şekilde sürdürülüyor.