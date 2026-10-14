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Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre, Polatlı ilçesi Kuşçu mevkiinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Mazlum Adanmış'a seyir halindeki bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Adanmış, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda 3 gündür yaşam mücadelesi veren Adanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.