Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Öncü yönetimindeki 68 DP 064 plakalı demir yüklü kamyonet, Nisa Ali Teke'nin (54) kullandığı 68 AFP 494 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Kaza yeri can pazarına döndü: İki kişi hurda yığınında sıkıştı: Aksaray'da feci kaza - Resim : 1

Kazada sürücü Mehmet Öncü ile yanındaki Menla Menla yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, UMKE, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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Araç içinde sıkışan 2 yaralı, ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu kurtarıldı. 2 ağır yaralı, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaza yeri can pazarına döndü: İki kişi hurda yığınında sıkıştı: Aksaray'da feci kaza - Resim : 3