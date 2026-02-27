Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şahin Kök, Kaz Dağları’nın zengin ekosisteminde yürüttüğü arazi çalışmaları sırasında dünya genelinde ilk kez görülen bir böcek türü keşfetti.

KEŞİF ADRESİ BAYRAMİÇ GÜVERCİNKAYA



Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırlarında yer alan Kaz Dağları Güvercinkaya bölgesinde gerçekleştirilen incelemelerde, bölgeye özgü bitki örtüsü mercek altına alındı. Yapılan araştırmalar sonucunda, özellikle Valeriana alliariifolia (Kedi otu türü) bitkisi üzerinde beslenen yeni bir yaprak biti türü tespit edildi.

İSMİNİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN ALDI

Bilim dünyasına kazandırılan bu yeni türe, Çanakkale Boğazı’nın antik çağlardaki ismi olan "Dardanelles"ten esinlenilerek "Aphis dardanelliensis" adı verildi. Bu isimlendirme ile bölgenin tarihi mirası ile biyolojik çeşitliliği arasında anlamlı bir bağ kuruldu.

DÜNYACA ÜNLÜ ZOOTAXA DERGİSİNDE YAYIMLANDI



Yeni türün morfolojik özellikleri ve biyolojik detaylarının yer aldığı bilimsel makale, hayvansal taksonomi alanında dünyanın en saygın yayınlarından biri olan ZOOTAXA dergisinde yayımlandı. Bu makale ile birlikte "Aphis dardanelliensis", uluslararası bilim camiası tarafından resmen tanınmış oldu.

NEDEN ÖNEMLİ?

Kaz Dağları, biyolojik çeşitlilik açısından Türkiye'nin en kritik noktalarından biri. Bu tür bir keşif, bölgenin ekolojik korunmasının önemini bir kez daha ortaya koyarken, Türkiye'nin biyoçeşitlilik envanterine de değerli bir katkı sağlıyor.