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Geçtiğimiz sezon Kayserispor'da forma giyen ve 27 karşılaşmada 8 gol, 1 asistlik performans sergileyen German Onugkha, Kayseri'de geçirdiği döneme ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

Şehirdeki yaşam koşullarından memnun kalmadığını dile getiren 30 yaşındaki santrfor, özellikle restoranlar, ulaşım ve alışveriş sırasında yaşadığını öne sürdüğü sorunları anlattı.

'KAYSERİ'DE HAYAT BERBAT'

Kayseri'deki yaşamı sert sözlerle eleştiren Onugkha'nın açıklamaları şu şekilde:

"Kayseri özelinde konuşacak olursak hayat berbat. Durumu hafifletmek için böyle söylüyorum.

Son yıllarda toparlanmama yardımcı olduğu için Hindistan cevizi suyu içiyorum, ancak şehirde bulmak imkansız. Yok denecek kadar az.

'HERKES SİZİ DOLANDIRMAYA ÇALIŞIYOR'

Kayseri'de yemek kalitesi berbat. Restoranlar berbat. Düzgün taksi yok. Herkes sizi dolandırmaya çalışıyor. Futbolcu olduğunuzu öğrendiklerinde 5 kat fazla dolandırıyorlar.

'HER YERDE ALDATMACA VAR'

Mesela hurma almak için pazara gidiyoruz. Normalde fiyatı bellidir. Ancak futbolcu olduğunuzu görünce tartarken sizi kandırıyorlar. Her yerde aldatmaca var."

KARİYERİNE RUSYA'DA DEVAM EDİYOR

Kayserispor'dan ayrılan German Onugkha, futbol kariyerini Rusya temsilcisi Rodina'da sürdürüyor.

30 yaşındaki golcü, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 27 maçta 8 gol ve 1 asist kaydetmişti.



