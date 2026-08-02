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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte Sivasspor, Iğdır FK, Bursaspor, Fatih Karagümrük, Erokspor, İstanbulspor ve Mardin 1969 Spor ile karşı karşıya gelecek.

Kayserispor'un söz konusu yedi haftalık periyotta oynayacağı müsabakaların gün ve başlama saatleri de federasyon tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

2.HAFTA

16 Ağustos 2026 Pazar

19.00 Kayserispor-Sivasspor

RHG Enertürk Enerji Stadyumu

3.HAFTA

22 Ağustos 2026 Cumartesi

19.00 Iğdır FK-Kayserispor

Aktepe Stadyumu

4.HAFTA

29 Ağustos 2026 Cumartesi

19.00 Kayserispor-Bursaspor

RHG Enertürk Enerji Stadyumu

5.HAFTA

2 Eylül 2026 Çarşamba

20.00 Fatih Karagümrük-Kayserispor

6.HAFTA

7 Eylül 2026 Pazartesi

17.00 Kayserispor-Erokspor

Esenler Erokspor Stadyumu

7.HAFTA

14 Eylül 2026 Pazartesi

20.00 Kayserispor-İstanbulspor

RHG Enertürk Enerji Stadyumu

8.HAFTA

20 Eylül 2026 Pazar

20.00 Mardinspor 1969-Kayserispor