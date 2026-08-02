Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte Sivasspor, Iğdır FK, Bursaspor, Fatih Karagümrük, Erokspor, İstanbulspor ve Mardin 1969 Spor ile karşı karşıya gelecek.
Kayserispor'un söz konusu yedi haftalık periyotta oynayacağı müsabakaların gün ve başlama saatleri de federasyon tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.
2.HAFTA
16 Ağustos 2026 Pazar
19.00 Kayserispor-Sivasspor
RHG Enertürk Enerji Stadyumu
3.HAFTA
22 Ağustos 2026 Cumartesi
19.00 Iğdır FK-Kayserispor
Aktepe Stadyumu
4.HAFTA
29 Ağustos 2026 Cumartesi
19.00 Kayserispor-Bursaspor
RHG Enertürk Enerji Stadyumu
5.HAFTA
2 Eylül 2026 Çarşamba
20.00 Fatih Karagümrük-Kayserispor
6.HAFTA
7 Eylül 2026 Pazartesi
17.00 Kayserispor-Erokspor
Esenler Erokspor Stadyumu
7.HAFTA
14 Eylül 2026 Pazartesi
20.00 Kayserispor-İstanbulspor
RHG Enertürk Enerji Stadyumu
8.HAFTA
20 Eylül 2026 Pazar
20.00 Mardinspor 1969-Kayserispor