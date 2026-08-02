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Kaynak: DHA

Süper Lig'in yeni sezonu öncesi hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Göztepe, kamp döneminde oynadığı beş hazırlık maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak başarılı bir grafik ortaya koydu.

Sarı-kırmızılı ekipte en dikkat çeken isim ise sezonun ilk transferlerinden Sinclair Armstrong oldu.

ARMSTRONG BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİRDİ

İngiltere Championship ekibi Bristol City'den 1,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan 22 yaşındaki İrlandalı golcü, transferinin ardından performansıyla ilgili oluşan soru işaretlerini kısa sürede dağıttı.

Armstrong, hazırlık kampında HNK Gorica karşısında bir, Zorya Luhansk karşısında ise iki gol atarak takımın en skorer oyuncusu olmayı başardı.

STOILOV'DAN TAM NOT

Hazırlık maçlarında sergilediği etkili performansla teknik direktör Stanimir Stoilov'un da gözüne giren genç futbolcu, yeni sezon öncesinde hücum hattının en önemli kozlarından biri olmaya aday olduğunu gösterdi.

Son yıllarda Romulo, Emersonn, Olaitan gibi oyuncuları vitrine çıkararak önemli bonservis gelirleri elde eden Göztepe, Armstrong'un da benzer bir çıkış yakalamasını hedefliyor.

SIRADA BODRUM FK VE TRABZONSPOR PROVASI VAR

Slovenya kampını tamamlayan Göztepe, hazırlıklarına İzmir'de devam edecek.

Sarı-kırmızılı ekip bu akşam Bodrum FK ile hazırlık maçında karşı karşıya gelirken sezon öncesindeki son provasını ise 8 Ağustos Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Trabzonspor ile oynayacağı ve İsmail Köybaşı'nın jübilesine de sahne olacak özel karşılaşmada yapacak.

BEKİR TURAÇ BÖKE VE GÖKDENİZ BAYRAKDAR BEKLENİYOR

Öte yandan Göztepe, hücum hattını güçlendirmek için Sivasspor'dan Bekir Turaç Böke ile Bodrum FK'dan Gökdeniz Bayrakdar'ın transferlerinde de kulüpleriyle anlaşma sağladı.