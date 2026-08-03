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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, yeni sezon öncesi kadrosunu milli futbolcu Dorukhan Toköz ile güçlendirdi.

'ŞAMPİYONLUK YOLUNDA BAŞARILAR'

Kırmızı-siyahlı kulüp, 30 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusuyla anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezona şampiyonluk hedefiyle girdikleri belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Dorukhan Toköz'e ailemize hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz."

SÜPER LİG'DE ÖNEMLİ KULÜPLERDE FORMA GİYDİ

Futbol kariyerine Eskişehirspor'da başlayan Dorukhan Toköz, daha sonra Beşiktaş, Trabzonspor, Adana Demirspor, Eyüpspor ve son olarak Kayserispor formalarını giydi.