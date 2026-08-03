Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, yeni sezon öncesi kadrosunu milli futbolcu Dorukhan Toköz ile güçlendirdi.

Dorukhan Toköz Kayserispor ile sözleşmesini feshettiDorukhan Toköz Kayserispor ile sözleşmesini feshettiSpor

'ŞAMPİYONLUK YOLUNDA BAŞARILAR'

Kırmızı-siyahlı kulüp, 30 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusuyla anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezona şampiyonluk hedefiyle girdikleri belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Dorukhan Toköz'e ailemize hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz."

Kayserispor'dan ayrılan Dorukhan Toköz'ün yeni takımı Fatih Karagümrük oldu - Resim : 2

SÜPER LİG'DE ÖNEMLİ KULÜPLERDE FORMA GİYDİ

Futbol kariyerine Eskişehirspor'da başlayan Dorukhan Toköz, daha sonra Beşiktaş, Trabzonspor, Adana Demirspor, Eyüpspor ve son olarak Kayserispor formalarını giydi.