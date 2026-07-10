Önümüzdeki sezonda TFF 1. Lig’de mutlak şampiyonluk ve Süper Lig'e dönüş hedefiyle yola çıkan Kayserispor, forvet hattındaki belirsizliği sonlandırarak derin bir nefes aldı. Sarı-kırmızılı camianın yolunu gözlediği Rus uyruklu santrfor German Onugkha, gecikmeli de olsa takıma katılarak taraftarları ve teknik heyeti rahatlattı. Yeni sezon kadro planlamasının en önemli parçalarından biri olan tecrübeli golcünün gelişiyle birlikte, Kayseri ekibinin hücum hattındaki eksiklik de giderilmiş oldu.

GECİKMELİ KATILIM ERCİYES KAMPINDA SON BULDU

Normal şartlar altında 6 Temmuz’da sarı-kırmızılı takıma katılması ve hazırlık çalışmalarına erkenden dahil olması beklenen Rus golcü German Onugkha'nın gelişi birkaç gün rötarlı gerçekleşti. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından 9 Temmuz itibariyle Kayseri’ye ayak basan 30 yaşındaki futbolcu, ayağının tozuyla kulübün Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürdüğü yeni sezon hazırlık çalışmalarına iştirak etti. Takımla birlikte ilk antrenmanına çıkan tecrübeli oyuncunun idmandaki neşeli, istekli ve enerjik tavırları dikkat çekerken, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından da sıcak bir şekilde karşılandı.

GEÇEN SEZON 28 MAÇTA 8 GOL ATTI

Kayserispor'un gol yollarındaki en büyük kozlarından biri olması beklenen fizikli forvet, istikrarlı yapısıyla biliniyor. Geride kalan sezonda takımıyla birlikte toplam 28 resmi maçta görev alarak istikrarlı bir grafik çizen Onugkha, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 8 kez havalandırarak takımına önemli bir skor katkısı sağlamıştı. TFF 1. Lig'in sert ve fiziksel mücadeleye dayalı yapısına uyum sağlayabilecek kapasitede olan 30 yaşındaki Rus santrforun, Erciyes kampındaki güç depolama çalışmalarının ardından hazırlık maçlarında da süre alarak maç ritmini yakalaması hedefleniyor.