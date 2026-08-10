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Kaynak: İHA

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, Youssef At Bennasser ile yollarını ayırdı.

KAYSERİSPOR AYRILIĞI RESMEN AÇIKLADI

Sarı-kırmızılı kulüp, Faslı orta saha oyuncusunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini resmen açıkladı.

Kayserispor'dan yapılan açıklamada, At Bennasser'e kulübe verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edilirken kariyerinin devamında başarı dileklerinde bulunuldu.

Kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Youssef At Bennasser ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir. Formamızı giydiği süre boyunca kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı Youssef At Bennasser'e teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar diliyoruz."