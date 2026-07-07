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Kaynak: AA

Yaklaşık 7 milyon metrekarelik alanıyla yüz ölçümü olarak Türkiye'de birinci olan Kayseri Serbest Bölgesi, elektrikli ev aletleri, mobilya ve çelik kapı gibi birçok ürünü dünya pazarına sağlıyor.

Serbest bölge boji, hasta yatakları ve kablo gibi ürünlerin yanı sıra iletken kablo, çelik halat ve makine üretimiyle de dünya piyasasında yer alıyor.

Başta ABD ve Avrupa ülkelerine ihracat gerçekleşen Kayseri Serbest Bölgesi, önemli bir üretim merkezi olma niteliğini de barındırıyor.

İhracat rakamları, üretim miktarları ve istihdam oranları yıllara göre artan serbest bölge, İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının sonuçlarına göre, ilk 500'de yer alan 3 firmayı bünyesinde konumlandırıyor.

Serbest bölge, bu yılın ilk yarısında yaklaşık 6 milyon dolarlık artış göstererek 700 milyon doları aşan bir ticaret hacmine geldi.

İHRACATTA YÜZDE 5'LİK ARTIŞ

Geçen yılın ilk 6 ayında yapılan 303 milyon 503 bin dolarlık ihracat yaklaşık yüzde 5 artışla 319 milyon 645 bin dolara geldi.

Bölgede faaliyet gösteren 150 firma, geçen yılı 650 milyon dolarlık ihracat geliriyle bitirmişti.

Kayseri Serbest Bölgesi, ihracattaki artışıyla hem Kayseri hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Kayseri ihracatının yaklaşık yüzde 25'inin yapıldığı üretim üssü olan KAYSER, bu oranı artırmak için gerekli çalışmaları ve planlamalara devam ediyor.