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Kaynak: AA

Kayseri Kuzey Çevre Yolu güzergahında ilerleyen Zeynep T. idaresindeki tırın dorse bölümünde, henüz tespit edilemeyen bir sebepten ötürü alevler yükseldi.

Çevredeki sürücülerin ikazı üzerine durumu fark eden sürücü, aracı hemen güvenlik şeridine çekerek durdurdu. Alevlerin çekiciye sıçrama riskine karşı harekete geçen Zeynep T., dorsenin tır ile olan bağlantısını keserek olası bir facianın önüne geçti.

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan itfaiye görevlilerinin yoğun çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Söndürme işlemlerinin ardından yapılan incelemelerde, cips taşındığı öğrenilen dorsenin tamamen yanarak kullanılamaz duruma geldiği belirlendi. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.