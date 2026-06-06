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Kayseri genelinde öğle saatlerinin ardından aniden bastıran kuvvetli sağanak yağış ve dolu, kent sakinlerine zor anlar yaşattı. İl merkezinde aniden etkisini gösteren yağışlar sebebiyle cadde ve sokaklar kısa sürede suyla kaplanırken, trafikteki sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

ARAÇLAR İÇİN BATTANİYELİ ÖNLEM

Kısa süreliğine etkili olan dolu yağışı, araç sahiplerini harekete geçirdi. Otomobillerinin zarar görmesinden endişe eden vatandaşlar, araçlarını kapalı pazar yerlerine park etmek için birbiriyle yarıştı. Kapalı alanlarda yer bulamayan bazı vatandaşlar ise çareyi araçlarının üzerini battaniyelerle kapatmakta buldu.

SOKAKTA YAKALANANLAR KAPALI ALANLARA SIĞINDI

Sağanak yağışa dışarıda hazırlıksız yakalanan yayalar, korunabilmek için çevredeki kapalı alanlara ve dükkan altlarına sığındı. Kentte yaşanan bu olumsuz hava şartları öncesinde Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi bir açıklama yapmıştı. Yetkililer, şehirde kuvvetli bir yağış dalgasının etkili olacağını belirterek vatandaşları olası risklere karşı önceden uyarmıştı.