Kaza, Kayseri-Malatya kara yolunun 52. kilometresindeki Avşarsöğütlü yol ayrımında meydana geldi. Mahmut Polat (56) yönetimindeki 66 DC 913 plakalı otomobil, U.E’nin kullandığı 16 BJG 733 plakalı otomobille çarpıştı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Mahmut Polat’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Jandarma ekipleri, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatarak olayla ilgili soruşturma başlattı.