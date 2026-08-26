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Alp Himalaya deprem kuşağında yer alan Türkiye'de neredeyse her gün bir ilimiz depremle sallanıyor. Son deprem bugün saat 9:53'te Kayseri'de oldu. 4.1 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Pınarbaşı.

AFAD depremin derinliğini 7 km olarak duyurdu.

Çevri illerde de hissedilen depremde ölen ya da yaralanan olmazken sarsıntı şehirde panik yarattı.

Öte yandan yetkililer sık sık vatandaşları depreme karşı can ve mal güvenlikleri için sağlam binalarda oturmaları gerektiği konusunda uyarıyor.

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