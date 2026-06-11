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Kaynak: AA / DHA / İHA

Kaza, saat 17.00 sıralarında Bünyan ilçesi Kayseri Caddesi üzerinde bulunan Gergeme Mahallesi kavşağında meydana geldi. Y.B. yönetimindeki 60 NK 447 plakalı otomobil ile H.T. idaresindeki otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve belediye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde araçlarda bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 5 kişi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ ARAŞTIRILIYOR

Kazada yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından hastane morguna götürüldü. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için kapsamlı inceleme başlatıldığını bildirdi.

Bünyan ilçesinde meydana gelen ve can kaybına neden olan kazayla ilgili güvenlik güçleri tarafından soruşturma yürütülüyor. Kazanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.