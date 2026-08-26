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Kaynak: İHA

Kayseri’nin Yahyalı ilçesine bağlı Kapuzbaşı Mahallesi'nde kanlı bir olay yaşandı. Aralarında daha önceden husumet olduğu ileri sürülen M.A., komşusu olan eski mahalle muhtarı S.Ş.'ye av tüfeğiyle ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese kısa sürede jandarma ve sağlık görevlileri yönlendirildi. Sağlık personellerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yahyalı İlçe Devlet Hastanesine götürülen S.Ş., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen şüpheli M.A., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yetkililer olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.