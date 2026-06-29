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Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Kadın Masa Tenisi Takımı, Trabzon'da düzenlenen Ömer Taşkıran Terfi Türkiye Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı.

26-28 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda başarılı bir performans sergileyen Kayseri temsilcisi, turnuvayı Türkiye üçüncüsü olarak tamamladı.

3. LİG VİZESİ ALDI

Elde edilen bu derecenin ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Kadın Masa Tenisi Takımı, 2026-2027 sezonunda Türkiye 3. Lig'inde mücadele etme hakkı kazandı.

Başarılı takımın kadrosunda Ayşe İzel Bilgiç, Neşe Tekin ve Sena Karagöz yer aldı.

BÜYÜKKILIÇ'TAN TEBRİK

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, elde edilen başarı dolayısıyla sporcuları ve takım antrenörü Ufuk Uçmak'ı tebrik ederek yeni sezonda da başarılarının devamını diledi.