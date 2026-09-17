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Kaynak: İHA

Kayseri 1. Amatör Küme lig fikstürü dün çekildi. Kayseri Sümer Amatör Evi’nde gerçekleştirilen fikstür çekimine TFF Kayseri Bölge Müdürü ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mutlu Önal, Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, ASKF üyeleri, Tertip Komitesi üyeleri fikstüre giren takımların başkanları, yöneticileri, antrenörleri ve basın mensupları katıldı.

Yeni sezonda A Grubunda 9 takım, B Grubunda ise 10 takım mücadele edecek. Gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında A Grubunda Esen Metal SK, Sindelhöyükspor, Tomarza Belediyespor, Gültepespor, Cırgalanspor, Buğdaylıspor, Ömürspor, Mahrumlarspor, İsmail Okumuş FK yer alırken, B Grubunda ise Talas Anayurtspor, Sindelhöyük Yıldızspor, Yerköyspor, Sarız Anadoluspor, Güneşspor, Yavru Aslanspor, 1966 Turanspor, Belsinspor, Sosun Birlikspor ve Sungur FK takımları yer aldı. Birinci Amatör Küme Fikstür çekimi sonrasında ilk hafta maçları ise şu şekilde oluştu:

"A Grubu 1.Hafta Karşılaşmaları: Mahrumlarspor-Sindelhöyükspor, Tomarza Belediyespor-Gültepespor, İsmail Okumuş FK-Esen Metal SK, Cırgalanspor (BAY), B Grubu 1.Hafta Karşılaşmaları: Sosun Birlikspor-Yerköyspor 1966 Turanspor-Güneşspor, Yavru Aslanspor-Sarız Anadoluspor, Belsinspor-Sungur FK, Sindelhöyük Yıldızspor-Talas Anayurtspor."