Kaynak: İHA

Kırıkkale FK ile Kırşehir FSK, Başpınar Stadı’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleye dengeli başlayan iki takım da ilk dakikalarda kontrollü bir oyun ortaya koydu. Karşılaşmanın 40. dakikasında konuk ekip öne geçti. Alihan Bel, bulduğu golle takımını 1-0 öne taşıdı. İlk yarıda başka gol olmayınca soyunma odasına Kırşehir temsilcisinin üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarıda beraberlik golü için rakip kalede baskı kurmaya çalışan Kırıkkale FK, aradığı golü bulamadı. Konuk ekipte Alihan Bel, 64. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak skoru 2-0’a getirdi. Kırmızı-lacivertliler farkı azaltmak için hücumda etkili olmaya çalışırken, 83. dakikada Alperen Akar’ın golüne engel olamadı. Bu golle fark üçe çıktı. Karşılaşma Kırşehir Futbol Spor Kulübü’nün 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. Kırıkkale FK bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti.

Karşılaşmayı, Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hasan Acar, Kırıkkale FK Kulüp Başkanı Serkan Gündüz ve AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı tribünden takip etti.