Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'in Yenipazar Kaymakamlığı, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıktığı bu günlerde vatandaşları orman yangınlarına karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Kaymakamlık tarafından yapılan uyarıda, ormanların gelecek nesillere bırakılacak en değerli miraslardan biri olduğuna dikkat çekilerek, küçük bir ihmalin büyük felaketlere yol açabileceği vurgulandı.

Açıklamada, ormanlık alanlarda ve çevresinde ateş yakılmaması, tarım arazileri ile bahçelerde anız ve temizlik ateşi kullanılmaması, sigara izmariti ile cam şişe gibi yangına neden olabilecek materyallerin doğaya bırakılmaması gerektiği ifade edildi.

Vatandaşlara, ormanlara girişlerin 1 Ekim 2026 tarihine kadar yasak olduğu, piknik yapılacaksa yalnızca izin verilen mesire alanlarının tercih edilmesi gerektiği de hatırlatıldı.

Kaymakamlık, yeşil vatanın korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, herhangi bir duman veya yangın belirtisi görülmesi halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması çağrısında bulunulurken, yapılan açıklamada şöyle denildi;

“Sıcaklıkların artış gösterdiği bu günlerde ciğerlerimiz olan ormanlara, çocuklarımıza miras bırakacağımız yeşil vatana sahip çıkalım. Küçük bir ihmal büyük felaketlere sebep olabilir. Lütfen dikkatli olalım: Ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde ateş yakılmamalıdır. Arazi ve bahçelerde anız veya temizlik ateşi yakılmamalıdır. Sigara izmariti ve cam şişe gibi materyaller kesinlikle çevreye atılmamalıdır. Ormanlara girişlerin 1 Ekim 2026’ya kadar yasak olduğu unutulmamalı; mesire alanları dışında piknik yapılmamalıdır. Doğamızı hep birlikte koruyalım. Yeşil vatanımızı korumak ve yarınlarımıza nefes olmak adına, sıcak yaz günlerinde ormanlık alanlarda ateş yakılmaması hayati önem taşımaktadır. Küçük bir kıvılcımın geleceğimizi karartmasına izin vermeyelim; en ufak bir duman gördüğümüzde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verelim”