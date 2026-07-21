Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik'in Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, ilçe genelinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

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‎Gerçekleştirilen ziyaretlerde iş yerlerini tek tek gezen Kaymakam Titiz, esnaflarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Esnafların hâl ve hatırını soran Titiz, hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

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‎Vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Kaymakam Titiz, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi noktasında vatandaşların görüşlerinin önemli olduğunu belirtti.

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‎Ziyaret sonunda esnaflara çalışmalarında kolaylıklar dileyen Kaymakam Onur Titiz, devletin her zaman vatandaşın ve esnafın yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.