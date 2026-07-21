Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik'in Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, ilçe genelinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Gerçekleştirilen ziyaretlerde iş yerlerini tek tek gezen Kaymakam Titiz, esnaflarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Esnafların hâl ve hatırını soran Titiz, hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.
Vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Kaymakam Titiz, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi noktasında vatandaşların görüşlerinin önemli olduğunu belirtti.
Ziyaret sonunda esnaflara çalışmalarında kolaylıklar dileyen Kaymakam Onur Titiz, devletin her zaman vatandaşın ve esnafın yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.