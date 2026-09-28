Şırnak / İsmail Birge / Yeniçağ
Şırnak Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, daire amirleriyle birlikte ilçede yaşayan özel gereksinimli vatandaşları ve ailelerini evlerinde ziyaret etti.
AİLELERİN TALEPLERİ DİNLENDİ
Gerçekleştirilen ev ziyaretlerinde vatandaşların yaşadığı sorunlar ve ihtiyaçlar hakkında bilgi alan Kaymakam Partal, ailelerle sohbet etti.
Ziyaretlerde vatandaşların taleplerinin ilgili kurumlar aracılığıyla değerlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Ziyaretler, ailelerle yapılan sohbetlerin ardından sona erdi.