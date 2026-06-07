Gazipaşa Mahallesi Yahyabey Sokak'taki 5 katlı apartmanın 2'nci katında ailesiyle yaşayan, zihinsel rahatsızlığı olduğu öğrenilen M.B. (62), dün saat 21.00 sıralarında kayboldu.
Ailesi, M.B. hakkında kayıp başvurusu yaptı. Öğle saatlerinde M.B'nin, evlerinin alt katındaki matbaa deposunda olduğundan şüphelenen aile üyeleri, durumu polise haber verdi.
Deponun sahibine ulaşarak iş yerini açtıran ekipler, M.B'yi uyurken buldu.
Odasının balkonundan depoya girdiği değerlendirilen M.B, sağlık kontrolü için ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
M.B kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
M.B'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.