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Kaynak: DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde site içerisinde oyun oynarken kaybolan 2 yaşındaki Kadir Tohum'un ölümü büyük üzüntü yarattı. Yaklaşık bir saat süren arama çalışmasının ardından sitenin yüzme havuzunda bulunan küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

HAVUZDA HAREKETSİZ BULUNDU

Olay, Akhisar Mahallesi 197. Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Evinin yakınında oyun oynayan Kadir Tohum'un gözden kaybolduğunu fark eden ailesi ve çevredeki vatandaşlar, küçük çocuğu bulmak için arama çalışması başlattı.

Yaklaşık bir saat sonra Kadir, sitenin ortak kullanım alanındaki yüzme havuzunda hareketsiz halde bulundu. Sudan çıkarılan çocuğa ilk müdahaleyi aynı sitede yaşayan Acil Servis Uzmanı Timur Saraç yaptı.

KALBİ DURMUŞTU

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbinin durduğu belirlenen Kadir'e olay yerinde kalp masajı uyguladı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaşındaki çocuk, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

ANNE FERYAT ETTİ

Acı haberi alan anne Şahade Tohum ile baba Mehmet Tohum hastanede sinir krizi geçirdi. Anne Şahade Tohum'un, "Kadir çık annem oradan" diyerek gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.

Küçük çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.