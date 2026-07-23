İstanbul’un yakın geçmişine, sokak kültürüne ve kentsel dönüşümün bıraktığı derin izlere dair eşsiz bir görsel arşiv sunan "Tarlabaşı – Kayıp Şehir", MAST Enerji Teknoloji A.Ş.'nin desteğiyle ikinci baskısını yaptı. Usta fotoğrafçı Ali Öz’ün tam 10 yıl boyunca Tarlabaşı sokaklarını adım adım gezerek kentsel dönüşüm öncesinde ve esnasında çektiği fotoğraflardan oluşan eser, kentin kaybolan ruhunu ve toplumsal hafızasını belgeliyor.

İSKENDERİYE KÜTÜPHANESİ ARŞİVİNDEKİ DEĞERLİ MİRAS

Prestijli yapısı ve tarihsel değeriyle dünyanın en önemli kütüphanelerinden biri kabul edilen İskenderiye Kütüphanesi arşivine de girmeyi başaran bu özel çalışma, sadece bir fotoğraf albümü değil, aynı zamanda sosyolojik ve tarihsel bir belge niteliği taşıyor. Kentsel dönüşümün dönüştürdüğü ya da haritadan sildiği yaşamları, sokakları ve insan hikâyelerini nesnel bir dille ölümsüzleştiren eser, araştırmacılar ve kent kültürü takipçileri için temel başvuru kaynakları arasında yer alıyor.

500 NÜSHANIN GELİRİ YENİ SANAT PROJESİNE AKTARILACAK

İlk basımının ardından kısa sürede tükenen ve koleksiyoncuların radarına giren kitabın bu yeni baskısında, sanatseverleri anlamlı bir destek süreci de bekliyor. Satışa sunulacak olan 500 nüshadan elde edilecek tüm gelir, Ali Öz’ün üzerinde çalıştığı bir sonraki yeni belgesel fotoğraf projesinin kaynağını oluşturacak. Böylece okurlar, hem İstanbul'un kayıp tarihine tanıklık eden bu esere sahip olacak hem de Türkiye belgesel fotoğrafçılığına katkı sunmaya devam edecek.