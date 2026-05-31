Yaz aylarının gelişiyle birlikte artan sıcaklık ve nem oranı, vücudun su ve mineral kaybetmesine neden oluyor. Bu dönemde sağlığı korumanın ve gün boyu enerjik kalmanın sırrı ise mutfaktan geçiyor.

SUYUN GÜCÜNÜ HAFİFE ALMAYIN

Yazın en temel kuralı, susama hissini beklemeden su içmektir. Günde en az 2-2.5 litre su tüketilmeli; asitli, aşırı şekerli ve kafeinli içeceklerden uzak durulmalıdır. Kafein vücuttan su atılımını hızlandırdığı için kahve ve çay tüketimi sınırlandırılmalı, yerine taze nane ve limon dilimleriyle tatlandırılmış soğuk sular veya ayran tercih edilmelidir.

AĞIR VE YAĞLI YEMEKLERDEN KAÇININ

Sıcaklarda sindirim sistemini yormamak büyük önem taşır. Kızartmalar, hamur işleri ve ağır sakatatlar yerine; zeytinyağlı sebze yemekleri, ızgara tavuk veya balık gibi hafif alternatiflere yönelinmelidir. Karpuz, kavun, şeftali ve salatalık gibi su oranı yüksek meyve ve sebzeler hem sıvı ihtiyacını karşılar hem de gerekli vitaminleri sağlar. Ancak meyvelerin şeker oranı unutulmamalı, porsiyon kontrolüne dikkat edilmelidir.

Sıcak havalarda besinler çok daha çabuk bozulur. Gıda zehirlenmelerini önlemek için dışarıda uzun süre kalmış riskli yiyeceklerden (mayonez, tavuk, süt ürünleri) uzak durulmalı ve hijyene ekstra özen gösterilmelidir.