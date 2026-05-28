İklim uzmanlarının ve meteorologların endişeyle takip ettiği gelişme uzaydan gelen verilerle yeniden gündeme geldi. Önümüzdeki yılın insanlık tarihindeki “en sıcak yıl” olarak kayıtlara geçebileceği öngörülürken, NASA tarafından elde edilen yeni veriler yaklaşan tehlikenin boyutlarını ortaya koyuyor.
NASA uyardı: “Süper El Nino geliyor” dünya rekor sıcağa hazırlanıyor
NASA ve ESA verilerine göre Pasifik Okyanusu’nda güçlenen “Süper El Nino” sinyalleri, küresel sıcaklıkların rekor seviyelere ulaşabileceği endişesini artırıyor. Uzmanlar, aşırı hava olayları ve kuraklık riskine dikkat çekiyor.Derleyen: Haber Merkezi
Pasifik Okyanusu’nun merkezinde ve doğusunda deniz yüzeyi sıcaklıklarının uzun süreli olarak ortalamanın üzerine çıkmasıyla karakterize edilen El Nino’nun bu kez “Süper El Nino” formuyla dünyayı etkileyebileceği belirtiliyor.
NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) iş birliğiyle yürütülen Copernicus Programı kapsamında 2020 yılında fırlatılan Sentinel-6 Michael Freilich uydusu, okyanuslardaki su seviyesi değişimlerini milimetrik hassasiyetle ölçüyor.
Son 2026 verileri, Güney Amerika kıyılarındaki Pasifik sularında yüzlerce kilometre genişliğinde devasa bir sıcak su kütlesinin oluştuğunu gösteriyor.
NASA uzmanlarına göre su ısındıkça genleştiği için okyanus yüzey seviyesindeki yükselme, aynı zamanda su sıcaklıklarının arttığının güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Sentinel-6 uydusu ayrıca El Nino’nun habercisi olan “Kelvin dalgaları” olarak bilinen sıcak su hareketlerini de yakından izliyor.
Deniz seviyesi araştırmacısı ve proje bilimcisi Josh Willis, mevcut durumu 1997 ve 2015 yıllarındaki büyük El Nino olaylarıyla karşılaştırarak, “Bu yılki hareketlilik biraz geç başlamış olsa da hızla arayı kapatıyor. Ne kadar büyüyeceğini hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandı.
Uzmanlara göre El Nino dönemlerinde alize rüzgarlarının zayıflaması veya yön değiştirmesi, okyanuslardaki sıcak su dengesini bozarak küresel iklim sistemini etkiliyor. Bu durum, dünya genelinde yağış ve sıcaklık düzenlerinde ciddi değişimlere yol açabiliyor.
Yaklaşan Süper El Nino’nun etkileri arasında bazı bölgelerde aşırı yağış ve sel felaketleri, bazı bölgelerde ise şiddetli kuraklık, tarımsal üretimde düşüş, gıda fiyatlarında artış ve ekonomik dalgalanmalar yer alıyor.
1997-1998 döneminde yaşanan güçlü El Nino olayında dünya genelinde binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve ciddi ekonomik kayıplar oluştuğu hatırlatılırken, benzer etkilerin yeniden yaşanabileceği uyarısı yapılıyor.