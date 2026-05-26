Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde iki aracın karıştığı feci trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı. Kazada yaralanan 7 kişi hastanelere sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, D-014 kara yolu Kulaklı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Karasu istikametinden Kaynarca yönüne doğru seyir halinde olan 54 AKH 947 plakalı hafif ticari araç, kavşaktan dönüş yapmak isteyen 34 ACR 534 plakalı otomobille çarpıştı.

ARAÇLARDA SIKIŞTILAR: İTFAİYE SEFERBER OLDU

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da savrularak demir yığınına döndü. Araçlarda bulunan yolcular çarpmanın etkisiyle bulundukları yerde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine hızla ulaşan Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, araçlar içerisinde sıkışan yaralıları titiz bir çalışma neticesinde çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

1 YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Feci kazada yaralanan 3’ü çocuk toplam 7 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kaynarca Devlet Hastanesi ve Yenikent Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle D-014 kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.