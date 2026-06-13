Kaynak: DHA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerindeki Nene Hatun Kavşağı’nda yaşandı. İddiaya göre çevre yolunda ilerleyen Tahsin A. yönetimindeki 16 BSS 521 plakalı minibüs, ara sokaktan kavşağa giriş yapan Uğur A. idaresindeki 16 SYD 02 plakalı otomobille çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan toplam 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler Tahsin A. ve Uğur A. ile minibüste bulunan Çağdaş E., otomobilde yolcu olarak bulunan Fatıma A., Peruza A., Müzekkir A., Emine A., Elif S. ve Ahmet S. ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının kontrol altında olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı.