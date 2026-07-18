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Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Bainbridge Gayrimenkul’de sahip olunan 57 milyon 996 bin 221 TL nominal değerli ve şirket sermayesinin yüzde 70’ini temsil eden payların devri için yönetim kurulunun onay verdiği bildirildi.

T24'te yer alan verilerdeki açıklamaya göre, söz konusu payların yüzde 35’i 55 milyon dolar bedelle T6 Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’ye devredilecek. Kalan yüzde 35’lik pay ise 65 milyon dolar karşılığında Laran Gayrimenkul’e satılacak. Böylece toplam devir bedeli 120 milyon dolar olacak.

Katılımevim yönetimi, gerçekleştirilecek hisse devriyle şirketin likidite yapısını güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti. Ayrıca faaliyet yapısının sadeleştirilmesi, ana iş kollarına odaklanılması ve elde edilecek kaynağın büyüme stratejileri doğrultusunda değerlendirilmesinin planlandığı ifade edildi.