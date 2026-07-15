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Kaynak: Ekonomi Servisi

15 Temmuz 2026 Çarşamba günü Borsa İstanbul (BİST) kapalıdır.

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında resmi tatil olan bu günde:

Hisse senedi işlemleri yapılmaz. VİOP işlemleri gerçekleşmez, varant ve fon alım-satımı durdurulur .Emir girişleri işleme alınmaz.Tüm piyasalarda işlemler tamamen durdurulmuştur.

BORSA İSTANBUL NE ZAMAN AÇILACAK?

Borsa İstanbul, 16 Temmuz 2026 Perşembe günü yeniden açılacak ve normal işlem saatlerine dönecektir.

Yatırımcılar bu tarihten itibaren alım-satım işlemlerine kaldıkları yerden devam edebilecek.

TAKAS GÜNLERİ DEĞİŞTİ

Resmi tatil nedeniyle işlem sonrası takas sürelerinde değişiklik yapıldı. Güncellenen takvim şu şekilde:

13 Temmuz Pazartesi işlemleri → 16 Temmuz Perşembe takas

14 Temmuz Salı işlemleri → 17 Temmuz Cuma takas

Bu nedenle yatırımcıların nakit ve hisse planlamalarını yeni takas tarihlerine göre yapmaları önem taşıyor.

YATIRIMCILAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Tatil günlerinde verilen emirler işleme alınmaz

Takas gecikmeleri likidite planlamasını etkileyebilir

16 Temmuz’da açılışta volatilite artışı görülebilir

Özellikle kısa vadeli işlem yapan yatırımcıların takas tarihlerini dikkate alarak hareket etmesi kritik önem taşıyor.