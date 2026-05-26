Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ülkesinin İran’a böyle bir teklif sunduğuna dair iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti. Ensari, bu tür haberlerin bölgedeki tansiyonu düşürmeye yönelik diplomatik çabaları baltalamayı amaçladığını ifade etti.

Katar’ın bölgesel ortaklarla koordineli şekilde yürüttüğü diplomasi trafiğine dikkat çeken Ensari, yayılan iddiaların ülkenin uluslararası arenadaki güvenilirliğini zedelemeye yönelik girişimler olduğunu kaydetti. Ensari, Katar’ın barışın tesisinde aktif ve güvenilir bir rol üstlenmeye devam ettiğini vurguladı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da İran ile yürütülen görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, taraflar arasında anlaşmanın oldukça yakın olduğunu belirterek, nihai detaylar üzerinde çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Anlaşmanın kısa süre içinde duyurulabileceğini ifade eden Trump, görüşmeler kapsamında Hürmüz Boğazı’nın açılmasının da gündemde olduğunu dile getirdi.